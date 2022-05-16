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В Финляндии нашли способ убедить Турцию одобрить вступление страны в НАТО

Премьер Финляндии Марин: переговоры убедят Турцию одобрить вступление страны в НАТО

Фото: Emmi Korhonen / Reuters

Финский премьер-министр Санна Марин заверила, что спокойные переговоры помогут переубедить Турцию относительно ее позиции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Такое мнение она выразила в эфире телеканала Yle, пишет «Интерфакс».

«Проблемы с Турцией могут быть решены путем спокойных переговоров и сдержанности. Я считаю, что это развеет любые опасения. Я не думаю, что для Финляндии есть какие-то очень большие вопросы», — уверена Марин.

Политик выразила надежду, что Финляндия станет членом НАТО в нынешнем году. «Я предполагаю, что в этом году мы станем членом НАТО», — заявила она.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство стран не обижаться на него. Он аргументировал свое решение тем, что власти Финляндии и Швеции якобы предоставляют убежище членам группировок, которые Турция считает террористическими.

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Марина Совина
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