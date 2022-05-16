Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ОДКБ заявили о готовности налаживать взаимодействие с НАТО

Лидеры стран ОДКБ заявили о готовности налаживать взаимодействие с НАТО

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о готовности налаживать взаимодействие с НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ, опубликованном на сайте Кремля.

В своем заявлении лидеры стран ОДКБ подчеркнули «важность снижения напряженности» на евразийском континенте и выразили «готовность налаживать практическое взаимодействие с организацией Североатлантического договора».

16 мая в Москве состоялся саммит ОДКБ. В ходе встречи президент России Владимир Путин проинформировал коллег о ходе специальной военной операции на Украине и анонсировал серию совместных военных учений стран блока осенью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России назвали основную задачу после вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Джокович выступил против бойкота Уимблдона из-за отстранения россиян
На Netflix выйдет шестой сезон «Черного зеркала»
Володин заявил о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря
Пьяный россиянин на машине снес забор, с тапками напал на морпехов и сбежал
Экс-солистка группы «Серебро» показала загородный особняк
Президент Киргизии заявил о планах спонсоров террористов на Центральную Азию
Премьер Венгрии заявил о начале десятилетия «опасностей и войн»
В России разрешили делать машины класса «Евро-0» без подушек безопасности
Генпрокуратура Украины арестовала активы Фридмана на 420 миллионов долларов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.