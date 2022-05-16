В ОДКБ заявили о готовности налаживать взаимодействие с НАТО

Лидеры стран ОДКБ заявили о готовности налаживать взаимодействие с НАТО

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о готовности налаживать взаимодействие с НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ, опубликованном на сайте Кремля.

В своем заявлении лидеры стран ОДКБ подчеркнули «важность снижения напряженности» на евразийском континенте и выразили «готовность налаживать практическое взаимодействие с организацией Североатлантического договора».

16 мая в Москве состоялся саммит ОДКБ. В ходе встречи президент России Владимир Путин проинформировал коллег о ходе специальной военной операции на Украине и анонсировал серию совместных военных учений стран блока осенью.