Легенда сборной России оценил возможный трансфер Дзюбы в турецкий клуб
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает турецкий «Фенербахче» хорошим вариантом для продолжения карьеры форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Возможный трансфер футболист оценил в интервью «Чемпионат.com».
«Если говорить о турецком чемпионате, то он достаточно высокого уровня, и команды там хорошие. Кто знает, сможет ли он там стать лидером нападения», — рассказал легендарный игрок сборной. Мостовой добавил, что Дзюба при выборе команды будет в первую очередь учитывать финансовые условия и комфорт.
Ранее 16 мая стало известно, что Дзюба отказал «Црвене Звезде» из-за нежелания играть в чемпионате Сербии. Отмечалось, что на игрока претендуют два клуба: из России и из Европы.
Дзюба выступает в составе «Зенита» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. В текущем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил 11 мячей в 26 матчах.