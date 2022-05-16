Легенда сборной России оценил возможный трансфер Дзюбы в турецкий клуб

Александр Мостовой назвал «Фенербахче» интересным вариантом для продолжения карьеры Дзюбы

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает турецкий «Фенербахче» хорошим вариантом для продолжения карьеры форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Возможный трансфер футболист оценил в интервью «Чемпионат.com».

«Если говорить о турецком чемпионате, то он достаточно высокого уровня, и команды там хорошие. Кто знает, сможет ли он там стать лидером нападения», — рассказал легендарный игрок сборной. Мостовой добавил, что Дзюба при выборе команды будет в первую очередь учитывать финансовые условия и комфорт.

Ранее 16 мая стало известно, что Дзюба отказал «Црвене Звезде» из-за нежелания играть в чемпионате Сербии. Отмечалось, что на игрока претендуют два клуба: из России и из Европы.

Дзюба выступает в составе «Зенита» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. В текущем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил 11 мячей в 26 матчах.