Кремль назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО

Песков назвал последствием возможного вступления Украины в НАТО территориальный спор с РФ

Возможное вступление Украины в НАТО могло привести к территориальному спору России с государством, находящимся в альянсе. Такое последствие назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. Однако

Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у нашей страны бы возник территориальный спор с государством, которое является членом альянса, добавил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что решение Финляндии и Швеции подать заявку на вступление в НАТО вызывает обеспокоенность. Кроме того, Москва будет внимательно следить за последствиями вступления этих стран в альянс и проведет их глубокий анализ.

Страны приняли официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО 15 мая. Власти Швеции пришли к такому выводу на заседании социал-демократической партии. Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал событие историческим, подчеркнув, что государство будет нести ответственность за безопасность альянса.