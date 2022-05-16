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Начались переговоры Путина и Лукашенко

В Москве началась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

В Кремле начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«Встреча президентов Беларуси и России проходит в кабинете Путина. Но, согласно решению лидеров, без протокольной съемки», — сказано в сообщении.

16 мая в Москве состоялся саммит глав стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую, помимо России и Белоруссии, входят Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Участники встречи в совместном заявлении подчеркнули «важность снижения напряженности» на евразийском континенте и выразили «готовность налаживать практическое взаимодействие» с НАТО.

Ранее пресс-служба Лукашенко сообщила, что на переговорах с Путиным будут обсуждаться развитие кооперации и совместная работа над импортозамещением.

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Алевтина Запольская
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