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Samsung отказалась от производства электромобилей

The Korea Times: Samsung передумала создавать собственный автомобиль из-за рисков

Фото: Steve Marcus / Reuters

Samsung передумала выходить на рынок электрокаров с собственным автомобилем. Об этом сообщает корейское издание The Korea Times.

Журналисты медиа ссылаются на двух топ-менеджеров компании, которые пожелали сохранить анонимность. Собеседники подтвердили, что Samsung отказалась от создания собственного электромобиля и выхода на автомобильный рынок из-за высоких рисков. В разговоре с изданием сотрудники фирмы объяснили подобное решение.

По словам специалистов, в первую очередь отказ от производства собственного автомобиля связан с высокой конкуренцией на рынке. Также в компании не уверены, что Samsung сможет заработать хорошие деньги: «Выход на рынок обойдется нам дорого, также нет гарантии на успех».

Кроме того, корейская корпорация опасается, что выход на автомобильный рынок может испортить хорошие отношения с партнерами, с которыми компании придется конкурировать. «Samsung признает, что сохранение альянсов и партнерских отношений с клиентами на высоком уровне будет более существенным, чем продвижение в новом сегменте», — заявил собеседник. Источники The Korea Times отметили, что Samsung останется поставщиком оборудования для производителей электрокаров.

В начале апреля инсайдер под ником LeaksApplePro заявил, что Apple анонсирует свой первый автомобиль не раньше 2025 года. По информации специалиста, электрокар будет стоить не меньше 100 тысяч долларов.

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Андрей Ставицкий
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