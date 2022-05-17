Apple купит производителя электромобилей

Bloomberg: Apple приобретет стартап по разработке электрокаров Canoo

Apple намерена купить американский стартап Canoo, который занимается разработкой электромобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации колумниста Bloomberg Марка Гурмана, Apple придумала, как продвинуться в разработке своего первого автомобиля. Компания может приобрести стартап Canoo, который с 2017 года занимается разработкой электрокаров. Гурман сообщил, что в прошлом Apple вела переговоры о приобретении американского стартапа.

Специалист рассказал, что в начале мая топ-менеджеры Canoo предупредили инвесторов, что стартапу может не хватить средств для продолжения деятельности. По мнению аналитика, сейчас Apple может выгодно приобрести компанию, которая поможет ей в разработке первого электрокара и выходе на автомобильный рынок. Также Марк Гурман отметил, что бывший руководитель Canoo Ульрих Кранц вместо с несколькими инженерами уже присоединился к компании Тима Кука.

Гурман подчеркнул, что перед выпуском крупных продуктов и важными анонсами Apple часто покупала технологии и другие компании — так было перед разработкой и выпуском Siri, Touch ID и Face ID для iPhone. Скорее всего, Canoo поможет корпорации в производстве собственного электромобиля, так как переговоры с потенциальными партнерами — Kia и Hyundai — ранее закончились неудачей.

В конце 2021 года источники агентства Bloomberg рассказали, что проект первого автомобиля Apple покинули несколько ведущих инженеров. В корпорации никак не комментируют данный вид деятельности.