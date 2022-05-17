Против российского бойца ММА возбудили дело за потасовку в Москве

Устроившего потасовку у Казанского вокзала бойца Магомедова обвинили в мелком хулиганстве

Полиция возбудила дело против российского бойца смешанного стиля (ММА) Асхаба Магомедова за потасовку у Казанского вокзала в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УТ МВД России по ЦФО.

21-летний спортсмен объехал шлагбаум и без разрешения выехал на парковку возле вокзала, сбив дорожный ограничитель. В результате он вступил в конфликт с охранниками, которые вызвали полицию. В отделе полиции в отношении Магомедова был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Отмечается, что Магомедов может получить до 15 суток административного ареста. Подписать протокол он отказался.

Магомедов неоднократно становился участником различных происшествий. В конце сентября 2021 года в СМИ распространилось видео, на котором спортсмен бьет и пинает лежащего на земле человека в военной форме. Боец объяснил свои действия «поднятием боевого духа».