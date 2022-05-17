В ДНР уточнили число пленных бойцов ВСУ из «Азовстали»

Штаб теробороны ДНР сообщил о 256 бойцах ВСУ, сдавшихся в плен после выхода из «Азовстали»

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) уточнили число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшихся в плен после выхода с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Сообщается, что оружие сложили 256 человек, это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что в числе пленных 51 раненный. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.

Ранее корреспондент телеканала RT Максим Тоури сообщал о том, что около 300 бойцов ВСУ сдались в плен после выхода с территории «Азовстали». Раненых военных отправили в сторону населенного пункта Еленовка.

Выход части военнослужащих с «Азовстали» подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. «У нас есть надежда, что удастся спасти жизни наших парней. Среди них есть тяжелораненые, им нужна помощь», — заявил он.