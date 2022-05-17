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В магазине нашли редчайшую банкноту и продали ее за 11 миллионов рублей

Daily Mirror: в Лондоне редчайшую банкноту из Палестины продали в 1400 раз дороже номинала

Фото: Oxfam

Редчайшую банкноту, найденную в благотворительном магазине, продали за 140 тысяч фунтов стерлингов (11,4 миллиона рублей), то есть в 1400 раз дороже номинала. Об этом сообщает Daily Mirror.

Необычную купюру в октябре 2020 года принес неизвестный даритель и положил в коробку для пожертвований. Волонтер магазина Пол Вайман обратил на нее внимание и решил проконсультироваться со специалистами из аукционного дома Spink в Лондоне.

По заключению эксперта аукционного дома, такие банкноты номиналом 100 фунтов стерлингов выпускались в 1927 году для высокопоставленных чиновников в Подмандатной Палестине. Сейчас их осталось меньше десятка.

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Аукционный дом оценил находку Ваймана в 30 тысяч фунтов стерлингов, однако во время торгов стоимость лота в несколько раз превысила эту сумму. Вырученные деньги передадут объединению благотворительных организаций Oxfam.

Ранее сообщалось, что друзья-кладоискатели поехали в поход на выходные в графство Уилтшир, Великобритания, и нашли клад с древнеримскими монетами в шести шагах от своей палатки.

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Рузанна Акмалтдинова
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