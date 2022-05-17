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Глава Крыма увидел в судьбе «бесславных ублюдков» с «Азовстали» будущее Украины

Глава Крыма Аксенов увидел в судьбе солдат ВСУ с «Азовстали» будущее украинских властей

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Судьба солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе — будущее всей украинской власти в миниатюре. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Аксенов заявил, что «кокаиновый нацистский режим» в Киеве ждет та же участь, что и «бесславных ублюдков» из Мариуполя.

По сути, это судьба всего кокаинового нацистского режима в миниатюре: или капитуляция, или кладбище

Сергей Аксенов

Чиновник отметил, что заблокированным на территории завода солдатам ВСУ не помогла ни поставляемая на Украину военная техника, ни поддержка Запада.

«Не помогли ни "святые" "Джавелины" и "Байрактары", ни ляхи с американцами, ни Папа Римский, ни "Евровидение"», — объявил Аксенов. Он в очередной раз предложил ВСУ сдаваться в плен и повернуть оружие против украинских властей, которые гон назвал «политическими гопниками».

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15 мая 2022

Боевые действия в Мариуполе начались в конце февраля 2022 года. В апреле Народная милиция ДНР объявила о блокировке на территории завода «Азовсталь» крупной группы солдат ВСУ. Владимир Путин отдал приказ отменить штурм заводского комплекса и поручил сделать «так, чтобы муха не пролетела» из завода или на его территорию.

4 мая министр обороны Сергей Шойгу объявил о полном контроле города российскими военными.

16 мая основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что украинские военные, которые вышли с территории блокированного комбината, заявили о желании провести переговоры. 17 мая Минобороны заявило о сдаче в плен 265 солдат ВСУ.

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Валерий Розенберг
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