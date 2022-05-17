Глава Крыма увидел в судьбе «бесславных ублюдков» с «Азовстали» будущее Украины
Судьба солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе — будущее всей украинской власти в миниатюре. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Аксенов заявил, что «кокаиновый нацистский режим» в Киеве ждет та же участь, что и «бесславных ублюдков» из Мариуполя.
По сути, это судьба всего кокаинового нацистского режима в миниатюре: или капитуляция, или кладбище
Чиновник отметил, что заблокированным на территории завода солдатам ВСУ не помогла ни поставляемая на Украину военная техника, ни поддержка Запада.
«Не помогли ни "святые" "Джавелины" и "Байрактары", ни ляхи с американцами, ни Папа Римский, ни "Евровидение"», — объявил Аксенов. Он в очередной раз предложил ВСУ сдаваться в плен и повернуть оружие против украинских властей, которые гон назвал «политическими гопниками».
Боевые действия в Мариуполе начались в конце февраля 2022 года. В апреле Народная милиция ДНР объявила о блокировке на территории завода «Азовсталь» крупной группы солдат ВСУ. Владимир Путин отдал приказ отменить штурм заводского комплекса и поручил сделать «так, чтобы муха не пролетела» из завода или на его территорию.
4 мая министр обороны Сергей Шойгу объявил о полном контроле города российскими военными.
16 мая основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что украинские военные, которые вышли с территории блокированного комбината, заявили о желании провести переговоры. 17 мая Минобороны заявило о сдаче в плен 265 солдат ВСУ.