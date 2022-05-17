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Полиция задержала на Урале 30 членов наркосиндиката с 40 килограммами героина

МВД задержало в Челябинской области 30 членов наркосиндиката, у них изъято 40 кг героина

Кадр: МВД РФ

Сотрудники МВД пресекли деятельность наркосиндиката, торговавшего запрещенными веществами в восьми регионах России. У них изъято 40 килограммов героина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным полиции, гражданин из Центральной Азии, судимый за незаконный оборот наркотиков, создал в России преступную группировку и руководил ею из-за границы. После отбытия наказания он был выдворен из России, но использовал для преступной деятельности старые связи. Мужчина организовал поставки наркотиков из-за рубежа в Россию, а его сообщники сбывали их в Московском регионе, Пермском и Приморском краях, Челябинской, Свердловской и Курганской областях и Удмуртии.

В МВД предоставили оперативное видео задержания участников наркосиндиката.

На кадрах видны силовики и подозреваемые. Также показаны изъятые наркотики.

По данным следствия, в наркосиндикате соблюдалась конспирация. Его участники постоянно меняли место жительства, а наркокурьеров подбирали среди знакомых и родственников. Задержаны всего 30 человек. Четверо из них являются гражданами России, остальные — уроженцы Центральной и Западной Азии. Еще трое подозреваемых объявлены в розыск. Из незаконного оборота изъято свыше 40 килограммов героина.

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Любовь Ширижик
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