В одном из городов Украины уничтожили все АЗС

Мэр Тростянца сообщил об уничтожении всех АЗС

В городе Тростянец под Сумами уничтожены все автомобильные заправочные станции (АЗС). Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил мэр города.

«Массированный удар по Тростянцу. Заправочные станции в городе разрушены», — написал он.

Отмечается, что жертв среди мирного населения нет. Российские военнослужащие ежедневно наносят удары по объектам энергетики Украины.

Вооруженные силы России в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по энергосистеме Украины. В результате удара в Киеве были повреждены производственная площадка и инфраструктура энергетического предприятия.