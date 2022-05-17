Отельерам Крыма предсказали провальный летний сезон из-за нехватки туристов

В Крыму летом из-за низкого спроса могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов

До трети гостиниц и гостевых домов в Крыму в предстоящем летнем сезоне могут не открыться из-за низкого спроса россиян на отдых на полуострове. Такой прогноз дала директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная, пишет «Коммерсантъ».

Возная предсказала, что вероятная загрузка отелей на лето составит порядка 30-40 процентов (хорошим показателем для Крыма является 70-80 процентов) — по ее словам, такие негативные ожидания возникли из-за «провальных» майских праздников с показателем 10-15 процентов.

С ее мнением согласились и российские туроператоры, которые также отметили падение динамики бронирований туров в Крым на лето. Так, из-за нехватки туристов отельеры были вынуждены снизить цены, однако из-за высокой инфляции выросли затраты на покупку продуктов питания и оплату персоналу.

Кроме того, на спрос повлияло и ухудшение транспортной доступности — закрытие аэропорта Симферополя из-за специальной военной операции России на Украине и дефицит билетов на поезда. Еще одна проблема — опасения туристов ехать в регион, граничащий с зоной боевых действий.

Ранее в мае сообщалось о том, что в продаже на лето остались единичные билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь. Отмечалось, что семье из нескольких человек будет тяжело найти билеты на соседние места — доступные варианты, как правило, находятся в разных частях вагона.

