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Уехавшая в США легкоатлетка рассказала о недостающих вещах из России

Уехавшая в США легкоатлетка Куличенко рассказала, что ей не хватает пельменей с майонезом

Фото: Elina Fairytale / Pexels

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, принявшая гражданство Кипра и уехавшая тренироваться в США, рассказала о том, чего ей не достает из привычных вещей. Ее слова приводит Sport24.

«Я соскучилась в целом по России-матушке. По семье, по друзьям, иногда очень хочется домой, по собаке своей [скучаю]», — заявила спортсменка. Она добавила, что больше всего ей не хватает российской кухни, в особенности пельменей с майонезом.

Ранее спортсменка заявила, что Россия для американцев в диковинку. Она подчеркнула, что в США относятся к русским без негатива.

Куличенко сменила гражданство в 2021 году. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля-2017 в прыжках в высоту.

Анастасия Борисова
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