Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль описал мир после окончания спецоперации на Украине

Песков заявил, что операция на Украине закончится миром, в котором Россию будут слышать

Фото: РИА Новости

После спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины наступит мир, в котором голос России будут слышать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», прямая трансляция которого ведется в группе организации во «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что любая война заканчивается миром.

Материалы по теме:
Россия заявила об освобождении Мариуполя. Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
Россия заявила об освобождении Мариуполя.Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
21 апреля 2022
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
19 апреля 2022

«И этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, где нам будет безопасно и где мы будем уверенно стоять на ногах», — сказал пресс-секретарь президента.

9 мая президент России Владимир Путин заявил о несомненном успешном итоге спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что все намеченные планы выполняются и российские военные проявляют мужество и героизм.

Спецоперация по защите республик Донбасса началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. 27 апреля глава государства заявил, что в случае попыток вмешательства в ситуацию на Украине со стороны ответные удары России будут молниеносными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Песков объявил США враждебным России государством
Олимпийский чемпион назвал общую черту Губерниева и Тутберидзе
Россиянин признался в убийстве сестры за отказ участвовать в «Бессмертном полку»
Стало известно о поврежденной после обстрела российского села ВСУ вышке связи
В ДНР уточнили число пленных бойцов ВСУ из «Азовстали»
Названы самые загрязняющие атмосферу регионы России
Студентка обрела популярность благодаря ролику о макияже вопреки косоглазию
Эмбер Херд подтвердила сокращение ее роли в «Аквамене 2»
Кремль пообещал выстоять в противостоянии с Западом
В Кремле призвали провести беспристрастное расследование ситуации в Буче
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.