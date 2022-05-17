Кремль описал мир после окончания спецоперации на Украине

Песков заявил, что операция на Украине закончится миром, в котором Россию будут слышать

После спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины наступит мир, в котором голос России будут слышать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», прямая трансляция которого ведется в группе организации во «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что любая война заканчивается миром.

«И этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, где нам будет безопасно и где мы будем уверенно стоять на ногах», — сказал пресс-секретарь президента.

9 мая президент России Владимир Путин заявил о несомненном успешном итоге спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что все намеченные планы выполняются и российские военные проявляют мужество и героизм.

Спецоперация по защите республик Донбасса началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. 27 апреля глава государства заявил, что в случае попыток вмешательства в ситуацию на Украине со стороны ответные удары России будут молниеносными.