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Россияне стали тратить больше времени на чтение новостей

Mediascope: россияне стали тратить вдвое больше времени на чтение новостей в интернете

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россияне стали тратить на чтение новостей в интернете вдвое больше времени после начала специальной операции на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании Mediascope.

«В конце февраля время потребления новостных ресурсов в интернете выросло в два раза к предыдущему периоду с начала 2022 года. В апреле время начало снижаться, но все равно оставалось выше значений начала года», — говорится в сообщении компании, в котором уточняется, что жители страны уделяют онлайн-новостям более часа в день.

Кроме того, замеры позволяют говорить о росте интереса к теленовостям: в марте и апреле по доле в общем объеме просмотра социально-политические (18 процентов) и новостные программы (14 процентов) уступают только сериалам (23 процента).

Говоря в целом об интернет-потреблении в возрастной категории 12+, специалисты Mediascope отмечают доминирование трех направлений, на которые суммарно приходится более половины всего проведенного россиянами в онлайне времени: соцсети (21 процент), видео (18 процентов) и мессенджеры (15 процентов). При этом общая аудитория интернета за апрель составляет 97,5 миллиона человек в возрасте 12+.

Ранее стало известно, что россияне стали больше тратить на онлайн-знакомства. В январе-сентябре 2021 года общее количество банковских операций в сегменте «онлайн-знакомства» выросло более чем в два раза, а сумма среднего чека увеличилась на три процента и составила 1584 рубля.

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Олег Давыдов
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