Россияне стали больше тратить на онлайн-знакомства

РИА Новости: россияне стали в два раза больше тратить на онлайн-сервисах для знакомств

По итогам трех кварталов 2021 года россияне стали заметно больше тратить деньги на онлайн-сервисах для знакомств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Так, по данным кредитной организации, в январе-сентябре общее количество банковских операций в сегменте «онлайн-знакомства» выросло более чем в два раза, а сумма среднего чека увеличилась на три процента и составила 1 584 рубля.

При этом исследование показало, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше тратят на услуги тематических сайтов женщины — количество банковский операций среди них возросло более чем в три раза, в то время как среди мужчин — более чем в два раза. Средний чек за одну покупку по карте в этом сегменте у женщин составил 1 657 рублей против 1 563 рублей у мужчин.

Аналитики отмечают, что увеличение затрат на онлайн-сервисах знакомств связано с вынужденным уходом на удаленную работу и сокращением времени пребывания в общественных местах на фоне пандемии коронавируса, что подтолкнуло россиян «активнее бороться с одиночеством».

Ранее сообщалось, что россияне начали резко скупать секс-игрушки с началом периода самоизоляции. При этом спрос на товары для женщин растет сильнее, чем спрос на товары для мужчин. Например, продажи вибраторов и страпонов увеличились на 82 и 78 процентов соответственно. Для сравнения, продажи товаров для мужчин выросли на 69 процентов.