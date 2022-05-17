Махачев представил бой между Оливейрой и Нурмагомедовым

Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов победил бы Чарльза Оливейру

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев представил поединок между своим соратником Хабибом Нурмагомедовым и Чарльзом Оливейрой. Его слова приводит ESPN.

«Это стало бы легкой прогулкой для Хабиба», — сказал Махачев. «Он лучший в навязывании соперникам борьбы сверху в партере. Он провел бы тейк-даун и не дал бы Оливейре шансов сбросить себя сверху», — подчеркнул россиянин.

В том же интервью Махачев заявил о желании подраться с Оливейрой. Россиянин отметил, что такое противостояние должно быть титульным.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт утверждал, что намерен организовать поединок между Махачевым и Оливейрой. Бразилец упустил пояс чемпиона промоушена в легком весе, провалив взвешивание накануне боя против Джастина Гейджи. Одолев американца, он сохранил шансы вернуть титул.

Нурмагомедов завершил карьеру в статусе чемпиона UFC в легком весе. Россиянин трижды защитил пояс. На его счету 29 побед в 29 поединках.