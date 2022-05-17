Финны поддержали вступление в НАТО выпуском пива

Финская пивоварня Olaf Brewing выпустила пиво в поддержку вступления страны в НАТО

Крафтовая пивоварня Olaf Brewing из финского города Савонлинна выпустила пиво в честь начатого процесса присоединения страны к НАТО. Напиток Otan olutta с атрибутикой Североатлантического альянса запущен в продажу накануне, 16 мая, сообщает издание Yle.

Название, с одной стороны, переводится как «возьми пива», но вместе с тем Otan — анаграмма НАТО и название объединения на французском языке, использующееся в том числе в официальной символике. Чтобы у покупателей не оставалось сомнений, на банке изображен улыбающийся рыцарь, на груди которого размещен логотип альянса.

Исполнительный директор компании Петтери Вянттинен рассказал, что раньше компания избегала высказываний на политические темы, но теперь, поскольку большинство финнов выступают в поддержку вступления в НАТО, решилась на такой шаг. Пивовар объяснил свое решение еще и тем, что Савонлинна подверглась бомбардировкам в ходе Второй мировой войны, и вступление в НАТО, надеется он, позволит избежать новой агрессии и разрушений финских городов.

В пивоварне удивились, насколько новый продукт заинтересовал рынок. Его немедленно начали раскупать как магазины, так и бары и рестораны. Компания хочет отправить партию пенного напитка в пивной клуб национального парламента, штаб оборонительных сил и, возможно, в канцелярию президента.

Финские власти решили подать официальную заявку на членство в НАТО на фоне изменения общественных настроений. После начала военных действий России на Украине большинство граждан республики начали поддерживать присоединение к Североатлантическому альянсу.

Проблемой для вступления остается позиция Турции, которая обвиняет Финляндию и Швецию, также решившую вступить в НАТО, в предоставлении убежища членам Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает ее экстремистской группировкой. Между тем президент России Владимир Путин заявил, что такое расширение НАТО угрозы стране не создает.