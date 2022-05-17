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Стали известны входящие в подписку PlayStation игры

Sony включила Death Stranding, God of War, Returnal и другие игры в подписку PS Plus

Скриншот: Days Gone

Sony рассказала об играх, которые войдут в обновленную подписку PlayStation Plus. Об этом сообщается на сайте компании.

Список входящих в подписку тайтлов стал известен посетителям блога PlayStation. Среди них оказались игры, выпущенные студиями Sony, Days Gone, Demon’s Souls, God of War, Ghost Of Tsushima Director’s Cut, Horizon Zero Dawn, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Until Dawn, The Last of Us Remastered. Студии-партнеры включили в PS Plus Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 4, Mortal Kombat 11, NBA 2K22 и другие тайтлы.

Также в подписку были добавлены классические игры, доступ к которым получат пользователи уровней Premium и Deluxe. К ним относятся Hot Shots Golf, Jumping Flash!, Super Stardust Portable, Worms World Party. В компании отметили, что многие ретроигры будут запускаться с более высоким разрешением и повышенной частотой кадров.

Кроме того, пользователи PS Plus смогут оценить демоверсии некоторых тайтлов — Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077, Farming Simulator 22, Tiny Tina’s Wonderland и WWE 2K22. Представители Sony пообещали, что новые игры будут добавлять в подписку регулярно.

В конце апреля Sony раскрыла точные даты запуска обновленной подписки. С 23 мая PlayStation Plus смогут пользоваться жители азиатского региона, кроме потребителей из Японии — последние получат доступ 1 июня. 13 июня подписка будет доступна в Америке, 22 июня — Европе.

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Андрей Ставицкий
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