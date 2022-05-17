В Сенате объяснили выход России из Совета государств Балтийского моря

Вице-спикер СФ Косачев считает, что СГБМ превратился в филиал НАТО

Россия вышла из Совета государств Балтийского моря, потому что организация превратилась в филиал НАТО в Балтийском море, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил причины и последствия выхода из организации.

Причины выхода

МИД России заявил о принятии решения о выходе из Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Во внешнеполитическом ведомстве заявили о деградации ситуации в СГБМ. Уточняется, что страны Запада отказались от равноправного диалога на этой площадке. Согласно заявлению министерства, западные государства монополизировали Совет в своих конъюнктурных целях.

«Эта организация превратилась в еще один филиал НАТО в Балтийском регионе. Ну и что там России делать? Своим присутствием легитимизировать абсолютно не правовую линию поведения этой организации?! Смысл нашего участия в СГБМ окончательно утрачивается», — считает Косачев.

Организация убита. И даже не выходом России, а пронатовским большинством Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Константин Косачев заметил, что многие страны-участницы рассматривают площадку для очередного давления на Россию.

«Увы, натовское большинство в Совете государств Балтийского моря приняло решение задействовать эту организацию в качестве еще одного инструмента давления на Россию. При этом на протяжении достаточно длительного времени эти страны самовольно нарушают регламент, нарушают устав организации в пользу продавливания тех решений, которые они считают целесообразными», — сказал сенатор.

В Совете много направлений, которые не связаны с политикой. Они и понесут крупный ущерб от выхода России, считает вице-спикер Совфеда.

«Самое прискорбное, что сводятся к нулю возможности для продолжения сотрудничества или даже согласования подходов в действительно важных областях для Балтийского региона — это и экология, и энергетика, и экономика, и гуманитарные контакты. Здесь очень много направлений, которые не связаны с политикой. Они нуждались бы в поддержке и поощрении», — заявил он.

Нарушение правил

Константин Косачев сообщил, что на протяжении последних месяцев Совет государств Балтийского моря принимал решения, которые нарушают правила консенсуса.

Последние три месяца СГБМ принимает решения, нарушающие правила консенсуса, а именно принимает решения большинством Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

«Россию лишили ее очереди председателя в Совете государств Балтийского моря, а министр иностранных дел России не был приглашен на встречу министров СГБМ, которая состоится на следующей неделе», — заключил он.

4 марта страны-участницы Совета государств Балтийского моря приостановили деятельность России в рамках организации на фоне спецоперации Москвы на Украине. Члены СГБМ не увидели возможности продолжать сотрудничество с российской стороной.