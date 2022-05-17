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Грузовик Tesla стал доступен для заказа

Tesla начала принимать заказы на приобретение электрогрузовика Semi

Фото: Alexandria Sage / Reuters

Tesla открыла сбор предзаказов на приобретение грузовика Semi. Об этом сообщает издание CNet.

Журналисты медиа обратили внимание, что компания Илона Маска позволила всем желающим оформить предзаказ на электрическую фуру Tesla Semi. Чтобы встать в очередь на покупку грузовика, нужно внести предоплату в размере 20 тысяч долларов. При заказе нескольких автомобилей необходимо внести по 20 тысяч долларов за каждый грузовик. Компания не уточняет, когда Tesla Semi будет доступен для приобретения.

Специалисты отметили, что Tesla планировала начать принимать заказы намного раньше, однако появление электрофуры в продаже затянулось. «Это привлекательное предложение, но не забывайте, что машина была представлена в 2017 году и должна была поступить в продажу в 2019 году», — подчеркнули авторы заметки. Стоимость одного грузовика Semi составит 150 тысяч долларов, или около 9,7 миллиона рублей.

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Журналисты издания Engadget посетовали на то, что в последнее время у Tesla не все идет по плану. При этом специалисты отметили, что компания Маска, вероятно, не сильно озабочена по этому поводу, так как конкурент Nikola только наращивает производство своего электрогрузовика, а известные бренды — например, Freightliner — еще не вышли на рынок со своим предложением.

Анонс Tesla Semi состоялся в ноябре 2017 года. По словам инженеров компании, электрический грузовик может поднять до 36 тонн груза. Машина разгоняется до 100 километров в час за пять секунд, запас хода на одном заряде составляет 800 километров.

В середине лета 2021 года стало известно, что начало производства Tesla Semi отложили на 2022 год. Задержку объяснили проблемами с цепочкой поставок и ограниченной доступностью аккумуляторных элементов.

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Андрей Ставицкий
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