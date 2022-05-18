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Названы вызывающие устойчивость к антибиотикам продукты

Врачи заявили, что молочные продукты, курица и мясо вызывают устойчивость к антибиотикам

Фото: Pixabay

Диетологи в беседе с Ura.ru назвали продукты, которые вызывают устойчивость к некоторым видам антибиотиков. По их словам, таковыми могут быть молочные продукты, курица, а также мясо.

«В производстве молочных продуктов зачастую используют антибактериальные препараты, чтобы они не портились. В животноводстве — чтобы животные не болели. Из-за чего может развиться устойчивость к антибиотикам. Это относится и к курице, и к мясу, если не были соблюдены стандарты. Когда животное забивают, концентрация веществ должна быть минимальной, чтобы не попадать в готовый продукт», — заявила врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

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Врач-диетолог, терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко, в свою очередь, выделила сыр, в том числе с плесенью, среди всех прочих молочных продуктов и объяснила, что он может вызвать самую большую устойчивость к антибиотикам. Специалист посоветовала отказаться от сыра людям с синдромом раздраженного кишечника, кандидозом, а также тем, кого имеются частые проблемы с молочницей.

Ранее эксперт по правильному питанию Даниэль Перес Видаль рекомендовал отказаться от употребления мороженого и некоторых других категорий продуктов перед сном. По его словам, мороженое содержит много сахара, который, как и кофеин, обладает мощным стимулирующим эффектом и вызывает резкое повышение уровня инсулина в крови.

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Марина Совина
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