Африканский велогонщик открыл шампанское и получил травму глаза

Велогонщик Гирмай попал в больницу с травмой глаза из-за неудачно открытого шампанского

Эритрейский велогонщик Биньям Гирмай получил травму во время награждения на десятом этапе многодневной гонки «Джиро д'Италия». Об этом сообщает Cyclingnews со ссылкой на организаторов соревнований.

Гирмай стал первым эритрейцем, которому удалось выиграть этап «Джиро». Празднуя победу, африканский гонщик неудачно открыл шампанское, пробка от которого попала ему в глаз. Врачи приняли решение направить спортсмена в больницу.

После инцидента Гирмай заявил, что вынужден сняться с многодневки, чтобы глаз мог восстановиться. Он отметил, что ему грустно из-за произошедшего.

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