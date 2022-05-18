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Спорт

Африканский велогонщик открыл шампанское и получил травму глаза

Велогонщик Гирмай попал в больницу с травмой глаза из-за неудачно открытого шампанского

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Эритрейский велогонщик Биньям Гирмай получил травму во время награждения на десятом этапе многодневной гонки «Джиро д'Италия». Об этом сообщает Cyclingnews со ссылкой на организаторов соревнований.

Гирмай стал первым эритрейцем, которому удалось выиграть этап «Джиро». Празднуя победу, африканский гонщик неудачно открыл шампанское, пробка от которого попала ему в глаз. Врачи приняли решение направить спортсмена в больницу.

После инцидента Гирмай заявил, что вынужден сняться с многодневки, чтобы глаз мог восстановиться. Он отметил, что ему грустно из-за произошедшего.

27 апреля на форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина упал его портрет во время церемонии чествования в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Картина, на которой россиянин запечатлен с другими легендарными игроками, стояла на мольберте за его спиной. Она упала во время перечисления достижений Овечкина, что вызвало у него смех.

Дарья Коршунова
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