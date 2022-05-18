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Гаагский суд отложил вынесение вердиктов по делу MH17

В Гаагском суде сообщили об отказе от вынесения вердиктов по делу MH17 в сентябре

Фото: Hague Tribunal / Reuters

Гаагский суд отказался выносить в сентябре этого года вердикты для виновных в крушении в Донбассе пассажирского Boeing рейса MH17. Об этом в среду, 18 мая, сообщает РИА Новости.

В суде пояснили, что «предстоит еще много работы» по данному делу.

В декабре прошлого года прокуратура в Нидерландах потребовала приговорить к долгосрочному заключению обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе. В тот момент прокурор Тейс Бергер отметил, что выдвинутые обвинения предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного заключения, так как являются одними из самых серьезных в стране.

Помимо этого, в прокуратуре назвали наиболее вероятной версией авиакатастрофы попадание в самолет ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». При этом обвинение настаивает, что ЗРК находился на территории, занятой силами ополчения самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Крушение пассажирского самолета компании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Boeing летел в небе над Донбассом. После того, как стало известно о произошедшем, появилось несколько версий событий. Позже следствие заключило что авиалайнер сбили из ЗРК «Бук».

По итогам расследования Нидерланды инициировали несколько разбирательств против России. 8 декабря в Гаагском суде начался процесс о компенсациях семьям жертв катастрофы. Тогда в суд поступил 301 иск. Амстердам продолжает винить граждан России в причастности к атаке на Boeing. Москва все обвинения отрицает.

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Варвара Кошечкина
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