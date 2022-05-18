Минобороны сообщило об уничтожении на Украине батареи гаубиц из США

Минобороны сообщило об уничтожении на Украине батареи гаубиц М777, произведенных в США

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили на Украине батарею гаубиц М777, произведенных в США. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что американские гаубицы были уничтожены в районе населенного пункта Подгорное.

Минобороны также показало видео уничтожения гаубиц российским дроном-камикадзе «Куб». На кадрах видно, как беспилотник врезается в подготавливаемую к бою американскую военную технику и взрывается.

В ведомстве добавили, что российскими ракетными войсками и артиллерией также были поражены 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, 421 район с дивой силой противника и 76 пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны заявило об уничтожении военной техники из США и Европы ракетами морского базирования «Калибр». По словам Конашенкова, иностранное оружие и техника были подготовлены для отправки в Донбасс.