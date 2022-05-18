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Выход GTA на смартфонах сорвали

Take-Two отложила выпуск Grand Theft Auto: The Trilogy на смартфонах до 2023 года

Фото: Rafael Henrique / Globallookpress.com

Take-Two отложила релиз сборника Grand Theft Auto: The Trilogy на смартфонах. О срыве выпуска игры сообщает издание VGC.

Журналисты изучили актуальный финансовый отчет Take-Two, согласно которому выход Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition не состоится до конца 2022 года. В компании заявили, что релиз тайтла на смартфонах iOS и Android состоится до конца текущего финансового года, который завершится 31 марта 2023-го.

В октябре 2021 года разработчики сборника ремейков GTA заявили, что выход игры на смартфонах состоится в первой половине 2022-го. По словам журналистов, на срыв релиза косвенно указывает тот факт, что весной Take-Two не запустила посвященную появлению Grand Theft Auto: The Trilogy на мобильных устройствах рекламную кампанию.

По словам специалистов, ремастер GTA для консолей и ПК после выпуска подвергли резкой критике за большое количество технических проблем и багов. В этой связи авторы заявили, что разработчики могут устранить основные недостатки игры до ее релиза.

В конце года создатели GTA: Trilogy признали, что обновленные игры не оправдали ожиданий пользователей, и принесли извинения за неудачный релиз. Игра стала доступна на ПК и консолях 11 ноября 2021 года.

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Андрей Ставицкий
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