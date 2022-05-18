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Найден способ добавить поддержку 5G в смартфоны Huawei

GSMArena: для смартфонов Huawei выпустили чехол с 5G-модемом

Изображение: Soyealink

Для смартфонов Huawei выпустили чехол, который добавляет поддержку сетей 5G. Об этом сообщает издание GSMArena.

Созданием аксессуара занимался производитель телекоммуникационного оборудования из Китая Soyealink. Чехол имеет базовый двухъядерный процессор с поддержкой 5G стандарта 3GPP R15 и плату с универсальной виртуальной сим-картой eSIM. По словам журналистов, таким образом партнеры Huawei нашли способ активировать поддержку сетей пятого поколения на смартфонах китайского бренда.

Чехол, который имеет толщину около 3,2 миллиметра и весит 52 грамма, для питания подключается к смартфону через разъем USB-C. Устройство позволяет заряжать телефон через выделенный порт с поддержкой технологии SuperCharge, не снимая чехла.

Стоимость аксессуара составляет 799 юаней или около 7,7 тысячи рублей. На момент написания заметки на сайте Soyealink был доступен чехол только для флагмана Huawei P50 Pro, который вышел в августе 2021 года.

По причине ограничений, вызванных нахождением в санкционном списке США, Huawei не может выпускать смартфоны с поддержкой 5G. Китайская корпорация оказалась под санкциями в мае 2019 года.

В начале февраля аналитики Omdia заявили, что продажи смартфонов Huawei в 2021 году рухнули. Падение на 81,6 процента связывают с ограничением поставок продукции из-за нахождения в санкционном списке США.

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Андрей Ставицкий
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