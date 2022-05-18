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Спорт

Бывший чемпион UFC назвал способ вернуть Нурмагомедова в спорт

Даниэль Кормье заявил, что победа Оливейры над Махачевым может вернуть Нурмагомедова в UFC
Даниэль Кормье

Даниэль Кормье. Фото: Jason Silva / Globallookpress.com

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье назвал сценарий, при котором вероятно возвращение в спорт россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он рассказал в эфире шоу DC&RC.

43-летний эксперт описал способ вернуть бывшего чемпиона UFC в октагон. По мнению Кормье, Нурмагомедов может выйти в клетку в случае поражения его соратника Ислама Махачева от бразильца Чарльза Оливейры. «Может, если деньги стали недостаточным стимулом, Хабиб вернется в клетку ради защиты чести своего товарища?» — рассуждал в эфире Кормье.

Ранее Махачев потребовал проведения титульного поединка с Оливейрой. О желании организовать такой бой говорил и глава UFC Дэйна Уайт.

Нурмагомедов покинул UFC после третьей защиты титула чемпиона организации в легком весе. Всего на счету россиянина 29 побед в 29 поединках.

Кормье — бывший чемпион UFC в тяжелом весе. Он тренировался вместе с Нурмагомедовым и Махачевым в American Kickboxing Academy.

Николай Костюков
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