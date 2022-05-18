В Казахстане госпитализировали женщину с конго-крымской лихорадкой

В казахстанском Шымкенте врачи выявили у женщины конго-крымскую лихорадку

В казахстанском городе Шымкент госпитализировали женщину с конго-крымской лихорадкой. Об этом сообщает Otyrar.kz.

Пациентке, живущей в Байдибекском районе Туркестанской области, 46 лет. Женщина обратилась в больницу с жалобой на желудочно-кишечное кровотечение. С подозрением на конго-крымскую лихорадку ее перевели в инфекционную больницу. Позже врачи подтвердили диагноз.

В настоящее время состояние пациентки тяжелое, она изолирована и находится в реанимации. Уже выявлено 15 человек, с которыми контактировала женщина, среди них девять медработников. Все они взяты под медицинское наблюдение.

В 2021 году российские ученые выявили новый вирус, способный вызывать симптомы лихорадки. Новый патоген получил название Manych. Вирус обнаружили в образцах сыворотки крови людей из медицинских учреждений Ростовской области с конго-крымской геморрагической лихорадкой. Отмечается, что заразиться Manych можно от укуса клеща.