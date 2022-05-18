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В Госдуме прокомментировали ответные меры России на высылку дипломатов из Европы

Депутат Чепа назвал высылку из России дипломатов Италии и Франции зеркальным шагом
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал высылку Россией дипломатов Италии и Франции зеркальной мерой. Его слова приводят «Известия».

«Эти действия — это ответные зеркальные шаги, они были ожидаемы, все знали, что это произойдет», — прокомментировал депутат.

По его словам, подобные взаимные высылки дипломатов негативно скажутся на отношениях между странами. При этом парламентарий выразил надежду, что «в конце концов Европа прозреет», а также заявил, что шанс на улучшение отношений между Россией и странами Евросоюза есть. По его словам, это произойдет тогда, когда европейские политики начнут говорить избирателям правду, а не идти по курсу, заданному США.

«Развал экономический Европы, развал Европейского союза — это единственная возможность сегодня спасти американский финансовый и экономический пузырь», — добавил Чепа.

Ранее в Министерство иностранных дел России вызвали послов Франции, Испании, Швеции и Италии. Позднее Россия объявила персонами нон грата 34 французских дипломата в ответ на действия Парижа. Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о высылке 24 сотрудников итальянских дипломатических учреждений.

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Никита Абрамов
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