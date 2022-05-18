​Суд отказался рассматривать иск российских адвокатов к Netflix

Хамовнический суд Москвы отказался рассматривать иск российских адвокатов к Netflix

Хамовнический суд Москвы отказался рассматривать коллективный иск российских адвокатов к стриминговому сервису Netflix. Об этом сообщает РИА Новости.

«Иск возвращен без рассмотрения», — заявили в суде. Дополнительные детали этого решения не уточняются.

13 апреля стало известно, что россияне подали коллективный иск в отношении стримингового сервиса Netflix из-за ухода с российского рынка. «Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 миллионов рублей», — отметили в пресс-службе адвокатского бюро «Чернышев, Лукоянов и партнеры». В сообщении бюро упоминалось о 20 истцах и почти 100 заявках на присоединение к групповому иску.

7 марта представители компании Netflix заявили о решении приостановить работу на территории РФ.