Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Борисов рассказал о способности российского «Пересвета» ослеплять спутники

Вице-премьер Борисов заявил о способности российского «Пересвета» ослеплять спутники

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Российский лазерный комплекс «Пересвет» способен ослеплять спутники на высоте до 1500 километров. Об этом в среду, 18 мая, заявил вице-премьер России Юрий Борисов, передает ТАСС.

По его словам, комплекс серийно поставляется в войска. «Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1500 километров, выводя их из строя во время пролета за счет использования лазерного излучения», — рассказал чиновник.

Борисов добавил, что в настоящее время Россией создается оружие, работающее на новых физических принципах. «Это в первую очередь лазерное оружие, электромагнитное широкополосное оружие, которое придет на смену [обычному вооружению] в ближайшее десятилетие», — сказал вице-премьер.

Также Борисов рассказал об испытаниях лазерной системы, способной осуществлять тепловое поражение беспилотника. «Сегодня наши физики разработали и практически серийно производят лазерные системы, на порядок имея мощности больше, которые позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств. В частности, вчера был продемонстрирован [комплекс, который сработал] на дальности пять километров. В течение пяти секунд беспилотное средство было просто сожжено и прекратило свое существование», — заявил вице-премьер.

О «Пересвете» впервые рассказал президент России Владимир Путин в марте 2018 года в ходе послания Совету Федерации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало количество сдавшихся за сутки в плен бойцов ВСУ с «Азовстали»
В «Ференцвароше» ответили на вопрос об интересе к Дзюбе
Бастрыкин велел установить причастных к обстрелу ВСУ курского села Теткино
Разработан способ контроля влияющих на когнитивные способности нейронов
Садовод назвала простой способ определить тип почвы на участке
Кадыров назвал свою большую ошибку
На ранее судимого россиянина завели дело о повторной дискредитации ВС РФ
В Австралии заявили о повышенной готовности из-за новой смертельной болезни
Глава Минфина заявил об успешном создании альтернативы Visa и Mastercard
Неудачная попытка Байдена произнести название США попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.