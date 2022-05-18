Губернатор показал фото разрушений в российском селе после обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков показал фото разрушений в селе Безымено после обстрела ВСУ

После обстрела приграничного села Безымено в Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) есть разрушения. Кадры последствий обстрела опубликовал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, всего в результате обстрела повреждены четыре дома. В них выбиты стекла и посечены заборы. В одном из российских домов полностью разрушена хозпостройка.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Гладков пообещал восстановить разрушенное здание, подчеркнув, что 18 мая бригада подрядчиков приступит к этой задаче. Линию электропередач в российском селе уже починили, добавил он.

Об украинском обстреле приграничного села в Белгородской области стало известно вечером во вторник, 17 мая. По словам губернатора, пострадал один человек — он получил ранение легкой степени тяжести. Гладков заявил, что все повреждения и разрушения будут устранены в кратчайшие сроки.

До этого в Белгородской области ВСУ обстреляли поселок Середа Шебекинского городского округа — это произошло в воскресенье, 15 мая. Один мирный житель получил осколочное ранение, медики оказали ему необходимую помощь.

В Белгородской области до 25 мая действует повышенный уровень террористической опасности. Власти продлили его во второй раз 11 мая.