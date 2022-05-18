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Борисов заявил о поступлении С-500 на вооружение

Вице-премьер Борисов заявил, что система С-500 начинает поступать на вооружение в России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 начинают поступать на вооружение в России. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, сообщает ТАСС.

«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые практически совмещают функции противовоздушной и противоракетной обороны — комплексы С-500», — сказал чиновник.

По его словам, система С-500 вместе с комплексами «Тор», «Бук», С-300, С-350 и С-400 пользуется большой популярностью у зарубежных покупателей российского оружия. «Как говорится, разбирается, как горячие пирожки», — отметил вице-премьер.

Согласно Борисову, по техническим характеристикам Россия является на мировом рынке «безусловным лидером» по
этому виду вооружений.

В апреле гендиректор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что система С-500 «Прометей» запущена в серийное производство.

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Иван Потапов
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