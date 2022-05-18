Россиянам назвали правила дополнительной работы

Юрист Южалин: работать по совместительству можно не более четырех часов в день

Директор юридической практики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Александр Южалин в беседе с РИА Новости назвал правила дополнительной работы.

По словам юриста, работа по совместительству имеет свои особенности — тем, кто хочет ею заняться, необходимо придерживаться определенных правил, одно из которых гласит, что трудиться в этом формате можно не более четырех часов в день. «Исключение делается, если вы освобождены от исполнения трудовых обязанностей на основной работе», — пояснил он, добавив, что за месяц все равно может быть отработана только половина нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников.

При этом работать по совместительству могут не все. Кроме того, работник-совместитель имеет такие же права и гарантии, что и трудящийся по основному месту работы, за исключением работы в районах Крайнего Севера.

Отпуск работнику-совместителю предоставляется по каждому из мест работы. Однако Трудовой кодекс РФ предусматривает, что работодатель должен быть в отпуске по нескольким местам работы одновременно, чтобы иметь возможность полноценно отдохнуть.

Ранее стало известно, что идею перехода на четырехдневку поддерживают почти половина россиян (48 процентов), но большинство компаний (87 процентов) не хотят ее рассматривать. В основном сторонниками четырехдневки являются люди в возрасте до 34 лет и россияне с доходом от 50 до 80 тысяч рублей.