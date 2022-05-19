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МИД РФ назвал политизированным решение Финляндии прервать сотрудничество по АЭС

Захарова сказала, что решение Fennovoima прервать сотрудничество по АЭС политизировано
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала политизированным решение финской компании Fennovoima прервать сотрудничество с «Росатомом» по строительству АЭС «Ханхикиви-1». Ее слова передает РИА Новости.

«Очевидно, во многом судьба этого экономического проекта была определена под давлением финских властей, а на них, соответственно, давили "заказчики из-за рубежа"», — сказала Захарова. Она напомнила. что Росатом выразил разочарование из-за решения Fennovoima, так как оно было принято «на непонятных основаниях, без обсуждения с госкорпорацией».

Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии 2 мая. С чем связано это решение, не говорилось, однако указывалось, что «оно далось нелегко».

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Марина Совина
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