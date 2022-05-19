МИД РФ назвал политизированным решение Финляндии прервать сотрудничество по АЭС
Захарова сказала, что решение Fennovoima прервать сотрудничество по АЭС политизировано
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала политизированным решение финской компании Fennovoima прервать сотрудничество с «Росатомом» по строительству АЭС «Ханхикиви-1». Ее слова передает РИА Новости.
«Очевидно, во многом судьба этого экономического проекта была определена под давлением финских властей, а на них, соответственно, давили "заказчики из-за рубежа"», — сказала Захарова. Она напомнила. что Росатом выразил разочарование из-за решения Fennovoima, так как оно было принято «на непонятных основаниях, без обсуждения с госкорпорацией».
Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии 2 мая. С чем связано это решение, не говорилось, однако указывалось, что «оно далось нелегко».