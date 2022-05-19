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Лукашенко заявил о попытке «взбаламутить народ» в России и Белоруссии

Президент Лукашенко заявил, что народы России и Белоруссии пытаются взбаламутить

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народы России и Белоруссии пытаются взбаламутить разговорами о потере суверенитета. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, Россия и Белоруссия могут развивать союзные отношения в формате двух независимых государств. «Нет, вот надо обязательно взбаламутить народ и там, и здесь, что уже вот кто-то теряет независимость, кто-то кого-то поглощает. Пошли уже такие тенденции. Как будто нам нечем сегодня заниматься», — заявил Лукашенко.

Глава государства отметил, что Россия и Белоруссия сотрудничают «по всем направлениям», а о некоторых из них «не расскажешь публично».

Ранее Лукашенко заявил, что санкции Запада подтолкнули Москву и Минск к интенсивному развитию.

16 мая в Кремле глава республики встретился с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили импортозамещение, перевалку белорусских грузов в российских портах и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом, а также совместную работу в области оборонно-промышленного комплекса. Переговоры длились 40 минут.

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Алевтина Запольская
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