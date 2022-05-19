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Найден неинвазивный метод лечения катаракты

Investigative Ophthalmology and Visual Science: разработаны капли для лечения катаракты

Фото: Shutterstock

Английские ученые нашли неинвазивный метод лечения катаракты с помощью применения специальных капель. Результаты исследования опубликованы в журнале Investigative Ophthalmology and Visual Science.

Формирование катаракты происходит в результате помутнения хрусталика, которое обусловлено денатурацией белка (молекулярные изменения, приводящие к потере свойств белка). Британские специалисты смогли разработать капли для глаз VP1-001, которые способны восстановить белковую структуру хрусталика, что способствует лучшей фокусировке глаза. По мнению исследователей, их открытие позволит лечить нехирургическими методами пациентов с некоторыми типами катаракты.

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Елена Апазиди
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