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В Грузии решили сделать шахматы обязательным школьным предметом

Министр образования Грузии Чхенкели решил сделать шахматы обязательным предметом в школах

Фото: City News Moskva / Globallookpress.com

Министр образования Грузии Михаил Чхенкели принял решение сделать шахматы обязательным учебным предметом в школах страны. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что школьники будут изучать шахматы с первого класса. «С целью развития аналитического, логического, критического мышления и навыков практического решения проблем среди учеников шахматы станут обязательным предметом», — рассказали в Минобразования.

Предмет будет введен в программу обучения с нового учебного года. До сентября ведомство совместно с Национальной федерацией шахмат разработает метод обучения и подготовит учителей.

Ранее удмуртские депутаты обратились в Госдуму и правительство России с предложением использовать опыт советской школы и вернуть трудовое воспитание. Они предложили разместить в образовательных учреждениях мастерские, технопарки, ученические производственные бригады, трудовые отряды, летние лагеря труда и отдыха.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в российских школах начнут преподавать историческое просвещение для начальных классов.

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Алевтина Запольская
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