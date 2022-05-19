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Ископаемый зуб древней девочки дал разгадку о предках современного человека

Nature: найден дающий разгадку о предках современного человека зуб денисовца

Фото: Malina Petr / Globallookpress.com

Команда международных палеонтологов обнаружила зуб древней девочки-денисовца, который дает разгадку о предках современного человека. По их мнению, ископаемая находка свидетельствует о том, что вымершая и параллельная Homo sapiens ветвь человечества жила в тропиках Юго-Восточной Азии. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

Ученые считают, что найденный в одной из пещер Лаоса зуб датируется возрастом около 130 тысяч лет. Он принадлежал ребенку от 3,5 до 8,5 лет, вероятнее всего, женского пола. Ранее следы денисовцев находили только в Сибири в 2010 году, а также в 2019-м на тибетском плато. Остатки ДНК альтернативной ветви древних людей можно встретить сегодня в ныне живущих популяциях Юго-Восточной Азии и Океании: жители Австралии и Папуа — Новой Гвинеи имеют до пяти процентов генов денисовцев.

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Елена Апазиди
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