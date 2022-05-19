Глава производителя систем бомбардировщика Ту-160 получил срок за мошенничество

Суд дал 8 лет колонии экс-главе производителя систем Ту-160 НПП «Темп» Андрею Трубкину

В Москве к восьми годам колонии общего режима приговорили бывшего директора предприятия «Темп», разрабатывавшего системы для бомбардировщика Т-160. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает ТАСС.

Савеловский суд столицы установил, что экс-глава завода Андрей Трубкин занимался хищением денежных активов ОАО НПП «Темп» имени Короткова. Деньги выводились на счета фирм-однодневок как оплата за выполненные работы и услуги, а затем обналичивались.

Трубкина задержали в 2019 году по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей. Для того, чтобы остановить автомобиль, в котором передвигались задержанный и его жена, полицейским пришлось перекрыть Ярославское шоссе: находившаяся за рулем женщина отказалась остановиться по приказу сотрудников правоохранительных органов и попыталась скрыться. Трубкин при задержании представился именем брата и предъявил его водительское удостоверение.

До этого момента Трубкин три года находился в розыске.

Спустя год после задержания Трубкин пожаловался на побои со стороны следствия. По его словам, он был вызван к следователю для ознакомления с материалами дела, там правоохранитель якобы вывернул ему руку.

Производственная компания «Темп», руководителем которой был задержанный, является разработчиком компонентов топливных систем современных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 и Ту-160М2.