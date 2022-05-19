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Эрдоган заявил о неспособности Турции отказаться от российского газа

Президент Турции Эрдоган заявил, что Турция не способна отказаться от российского газа

Фото: Florion Goga / Reuters

Турция не способна отказаться от российского газа и деловых отношений со страной, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью. Видео с мероприятия опубликовано в его Twitter-аккаунте. По словам Эрдогана, Турция получает из России половину потребляемого газа.

«С Россией у нас проект АЭС "Аккую" (первая в Турции атомная электростанция — прим. «Ленты.ру»). В следующем году мы завершим этот проект, откроем его. Это для нас очень серьезный источник», — подчеркнул лидер страны. В марте турецкое Минэнерго заявило, что задержек с реализацией проекта не будет, первый блок построят к 2023 году.

По данным журнала National Interest, страна на 45 процентов зависит от газа из России, на 17 процентов — от нефти, и на 70 процентов — от пшеницы. Большую роль в турецкой экономике играют и российские туристы — в 2021 году турпоток из России составил почти пятую часть от общего.

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В марте, когда большинство западных стран ввели санкции против России, Турция отказалась участвовать в экономическом давлении на страну и выступила за урегулирование ситуации путем дипломатии. В конце апреля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что неправильно ждать подобных действий от Анкары, так как турецкие власти играют роль посредника в разрешении конфликта между Россией и Украиной.

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Софья Ермакова
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