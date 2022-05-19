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Фетисов возмутился итогами выборов главы ФХР

Вячеслав Фетисов назвал переизбрание Владислава Третьяка главой ФХР плохой новостью

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал итоги выборов главы Федерации хоккея России (ФХР). Его слова приводит «Чемпионат.com».

Фетисов раскритиковал переизбрание Владислава Третьяка, назвав это плохой новостью для российского хоккея. Он обратил внимание на то, что выборы были безальтернативными, так как кандидатура Третьяка оказалась единственной.

«Сейчас происходит регресс. Должна быть борьба программ, методик, команд. А сейчас кто-то просто получает карт-бланш без конкуренции», — возмутился Фетисов. Он указал и на то, что размер бюджета ФХР не соответствует результатам российского хоккея.

Третьяк занимает должность главы ФХР с 2006 года. Он был переизбран единогласным решением 140 делегатов.

Николай Костюков
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