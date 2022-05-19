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В России захотели возобновить авиасообщение с Грузией

Председатель комитета Совета Федерации Карасин заявил о планах возобновить полеты в Грузию

Фото: РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в кулуарах XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» заявил о том, что ведется работа над возобновлением авиасообщения с Грузией. Его слова приводит ТАСС.

«Будем надеяться, будем работать в этом направлении», — рассказал о планах сенатор.

Ранее в январе спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил о том, что власти Грузии готовы к восстановлению авиасообщения с Россией при наличии аналогичных намерений у российской стороны.

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Дарья Рыбак
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