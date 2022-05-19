Подводный ракетоносец «Александр Невский» вернулся на Камчатку

Атомная подводная лодка «Александр Невский» вернулась на Камчатку после выполнения задач

Атомная подводная лодка стратегического назначения Тихоокеанского флота (ТОФ) К-550 «Александр Невский» проекта 955 «Борей» вернулась в пункт постоянного базирования. Подводный ракетоносец прибыл в Вилючинск на Камчатке после выполнения боевых задач в море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«Командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил личный состав "Александра Невского" с успешным выполнением всех поставленных задач и по традиции вручил командиру жареного поросенка», — отметили в сообщении.

Командир атомной подводной лодки капитан второго ранга Александр Чванов доложил, что экипаж выполнил боевую задачу в полном объеме, личный состав здоров, а материальная часть исправна. В пресс-службе добавили, что после пополнения запасов крейсер будут готовить к выполнению новых задач.

Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский» передали флоту в 2013 году. Корабль несет баллистические ракеты Р-30 «Булава». В 2014 году ракетоносец совершил подводный пуск ракеты из акватории Баренцева моря по полигону Кура.

Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что подводная лодка «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А» в ходе тренировки пробила торпедой арктический лед.

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