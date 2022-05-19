На Украине арестовали грузовики и активы «МАЗа»

Прокуратура Киева арестовала грузовики и активы белорусского «МАЗа»

Подольская окружная прокуратура Киева изъяла 20 грузовиков МАЗ на сумму около 680 тысяч долларов и корпоративные права двух предприятий Белоруссии. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.

В Киеве заявили, что арест проводился на предприятиях «Автомаз Украина» и «Торговый Дом "МАЗ-Украина"» в рамках досудебного расследования «по фактам присвоения имущества и финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины». Имущество было передано в Национальное агентство Украины по вопросам выявления и управления активами, полученными в результате коррупционных преступлений.

30 апреля государственное бюро расследований Украины сообщило об аресте 51 принадлежащих Белоруссии вагоне-цистерне с дизельным топливом. По данным ведомства, вагоны с тремя тысячами тонн белорусского и российского топлива пересекли украинскую границу 23 февраля. Следователи предполагают, что продукция предназначалась нефтяным компаниям, которые входят в сферу влияния главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

7 апреля генеральная прокуратура Украины наложила арест на почти 18 тысяч железнодорожных вагонов предприятий России и Белоруссии. Такое решение было принято из-за «расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в больших размерах». Ведомство утверждает, что вагоны, находящиеся на территории Украины, «использовались для причинения вреда в сфере государственной деятельности».