Япония приготовилась подписать с США документ об отправке астронавтов на Луну

Kyodo: Япония и США намерены подписать документ об отправке японских астронавтов на Луну

Япония и США намерены на следующей неделе подписать документ об отправке японских астронавтов на Луну в рамках программы по исследованию спутника Земли. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo, передает ТАСС.

Уточняется, что подписание соответствующего документа состоится в запланированного визита в Токио президента США Джо Байдена. По данным агентства, в тексте также будет отражен вопрос участия астронавтов из Японии в работе будущей станции на орбите Луны, а также намерения стран заключить в 2023 году соглашение о сотрудничестве в космической области. Предполагается, что оно будет рассчитано на несколько десятилетий.

Ранее сообщалось, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) потратит на лунную программу Artemis 93 миллиарда долларов к 2025 году. В ходе миссии Artemis-1 планируется беспилотный облет Луны, Artemis-2 (в 2023 году) — пилотируемый, Artemis-3 — спуск астронавтов на поверхность естественного спутника Земли.