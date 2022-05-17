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В США анонсировали непилотируемый полет к Луне в августе

Глава НАСА Нельсон сообщил о запланированном на август непилотируемом полете к Луне

Фото: NASA / Globallookpress.com

Непилотируемый полет космического корабля Orion вокруг Луны в рамках программы Artemis запланировали на август 2022 года. Это анонсировал глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон во вторник, передает ТАСС.

«Мы планируем запуск в августе, [полет] будет без экипажа», — сообщил он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

В рамках первого этапа программы Artemis корабль должен облететь естественный спутник Земли. Продолжительность миссии составит от трех до шести недель. Этот этап позволит проверить готовность корабля к миссии Artemis 2.

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7 января 2022

В марте генеральный инспектор НАСА Пол Мартин сообщил, что первый запуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion обойдется в 4,1 миллиарда долларов.

В феврале в НАСА сообщили, что первый запуск SLS с кораблем Orion перенесут с марта на май.

Ранее в том же месяце издание SpaceNews сообщило, что китайский космический аппарат Chang’e-5 занял орбиту, которую планируют использовать в миссии Artemis 1.

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Даниил Иринин
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